Sakarya'da Ramazan ayında at ve eşek eti yedirmişler: 2 firma ve 4 lokantaya ceza

Sakarya’da Ramazan ayında iki firmanın üretim ve satış yerleri ile 4 lokantada at ve eşek eti tespit edilmesi üzerine işletmelere en üst sınırdan cezai işlem uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Ramazan ayı boyunca denetimler tüm Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da gerçekleştirildi. Bu çerçevede ekipler et üretimi ve satışı yapılan işletmeler ile lokantalardaki kırmızı et ürünlerinden numuneler alarak incelemeler yaptı. Yapılan incelemeler neticesinde şehirde sucuk üretimi yapan bir firmanın üretim yeri ve satış ofisinde, bir et firmasının satış ofisinde ve 4 lokantadan alınan numunelerde at ve eşek eti tespit edildi. 2 üretim ve satış firması ile 4 lokantaya en üst sınırdan cezai işlem uygulanırken, haklarında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Mevzuat gereği tek tırnaklı et ürünleri satan iş yerlerine kapatma ya da mühürleme işlemi ise uygulanmadı.

“İsimlerini açıklayacağız, ifşa edeceğiz”

Sakarya Köfteciler, Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Serdar Gök, konunun takipçisi olduklarını ve olayın tüm Sakarya esnafına yansıtılmaması gerektiğini söyledi. Gerekli girişimlerde bulunarak tek tırnaklı et tespit edilen üretim ve satış firması ile lokantaların isimlerini ifşa edeceklerini ifade eden Gök, “Oda olarak tasvip etmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bu olayın bütün Sakarya esnafına da yansımasını istemiyoruz. Esnafımızın tamamına yakını işini düzgün yapıyor. Ama maalesef bir elin parmakları bile birbirine benzemiyor. Bu olayda da görüldüğü üzere çürük elmalar çıkabiliyor. Konunun takipçisiyiz. Bakanlık tarafından isimlerin açıklanmasını talep ediyoruz. Bu konuyla ilişkili olan yerlere en ağır cezai işlemin uygulanmasını istiyoruz. Gerekli girişimlerde bulunarak bizde firmaların isimlerini öğrenip, bayram sonrasında da inşallah bu firmaların isimlerini açıklayacağız, ifşa edeceğiz. Oda olarak tasvip etmediğimiz bir olay ve bütün esnafın üzerinde bir leke olarak kalmasını istemiyoruz. Kanun açısından yapılması gereken en ağır cezaları almalarını sağlayacağız. Sakarya halkı her zaman hizmetin ve kalitenin en iyisine layıktır” dedi.