Sakarya'da sağanak etkili oluyor

Sakarya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında gece saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

Sakarya'da sağanak etkili oluyor
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Sakarya’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında gece saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya’da düşen hava sıcaklıkları yağışı da beraberinde getirdi. Gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdürüyor. Uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunurken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Yağışların gün boyu sürmesi bekleniyor.