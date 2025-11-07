Sakarya'da sağlık hizmetlerinde yeni dönem: Ameliyatlar ilçelere yayılıyor

Sağlık hizmetlerini güçlendirme ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğunluğu azaltma çalışmaları çerçevesinde ameliyatlardan doğumlara, GETAT uygulamalarından yeni kliniklere kadar şehir genelinde sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başladı.

Sapanca Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Kliniğinde ameliyatlar yeniden başladı. Sapanca Kaymakamı Arda Yazıcı ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir hastaneyi ziyaret ederek ameliyathane ve kliniklerde incelemelerde bulunarak, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Pamukova Devlet Hastanesinde ise uzman kadrosunun genişlemesiyle sezaryenle sağlıklı doğum başarıyla gerçekleşti. Kadın Hastalıkları ve Doğum biriminde yürütülen çalışmalar çerçevesinde gebe eğitim sınıfı hizmete alınarak anne adaylarına doğum öncesi ve sonrası süreçlere yönelik destek sağlanıyor. Doğumların hem normal hem sezaryenle yeniden Pamukova’da yapılabilmesi, ilçede sağlık hizmetlerine erişimi güçlendiren önemli bir adım oldu.

İl genelinde ilçe hastanelerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar devam ederken, son dönem uygulamaları da dikkat çekiyor. Karasu Devlet Hastanesinde yenilenen hekim kadrosuyla Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde ameliyat çeşitliliğini artırdı. Geçen yıla göre toplam ameliyat sayısı iki katına yaklaştı. Cerrahi müdahalelerin ilçe hastanelerimde yaygınlaşması, bölge halkına ikamet ettiği yerde tedavi olma imkanı sağladı. Serdivan Devlet Hastanesi’nde cerrahi alanda önemli bir ilke imza atıldı. Hastanede ilk kez kapalı yöntemle kasık fıtığı ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Pamukova İlçe Devlet Hastanesinde ilk kez çok sayıda ameliyat başarıyla yapıldı. Geyve Devlet Hastanesi’nde kalça protezi ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Geyve ve Hendek hastanelerinde yeni göz üniteleri kurulumu yapıldı. Yeni ünitelerin hizmete başlamasıyla Hendek’te göz polikliniği sayısı ikiye çıkarken, Geyve’de de mevcut göz polikliniğinin tetkik ve tedaviye yönelik hizmet kalitesi arttı.

2014 yılında hizmete başlayan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Polikliniğinin ardından Akyazı, Hendek, Sapanca, Karasu, Ferizli, Geyve, Kaynarca ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanelerinde GETAT poliklinikleri açılarak hizmet vermeye başladı. Bu polikliniklerde kupa, akupunktur, apiterapi, homeopati, proloterapi, mezoterapi, ozon ve osteopati gibi birçok alanda uygulamalar sertifikalı hekimler tarafından yapılıyor.