Sakarya'da şehir içi yol ve toplu taşıma güzergahlarında değişikler yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Uzunçarşı bölgesinde gerçekleştirilecek deplase çalışmaları sebebiyle şehir içi yol ve toplu taşıma güzergahlarında değişikliklerin yapıldığını açıkladı.

Sakarya'da şehir içi yol ve toplu taşıma güzergahlarında değişikler yapıldı
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Uzunçarşı bölgesinde gerçekleştirilecek deplase çalışmaları sebebiyle şehir içi yol ve toplu taşıma güzergahlarında değişikliklerin yapıldığını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi Uzunçarşı bölgesinde gerçekleştirilecek altyapı deplase çalışmaları sebebiyle şehir içi yol ve toplu taşıma güzergahlarında değişikliklerin yapıldığını açıkladı. Ankara Caddesi’nin Soğanpazarı Caddesi Kavşağı ile Uzunçarşı arasının çalışmalar dolayısıyla araç trafiğine kapatılacağı, Kavaklar Caddesi’nin Deprem Müzesi önündeki kısmının gidiş-geliş olarak düzenleneceği ve Ankara Caddesi’nin Soğanpazarı Kavşağı’ndan sola dönüşlerin sağlanacağı ifade edildi. 6 Haziran Salı’yı 7 Haziran Çarşamba’ya bağlayan gece 00.00’da çalışmaların başlayacağı belirtildi.