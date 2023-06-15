Sakarya'da Siber ve KOM'dan operasyon: 6 gözaltı

Sakarya’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ayrı operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki ayrı operasyonda ‘Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan, 21 ayrı suçtan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli ile hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ise Erenler ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 14 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, silah tamiri ve yapımında kullanılan masa üstü sabit matkap, 3 namlu, 16 mermi, mengene, matkap, 3 adet taşlama makinesi, 2 eğe, çok sayıda tornavida, tabanca yayı, tetik mekanizması, ateşleme için iğne parçaları ele geçirildi.