Sakarya'da şiddetli fırtına

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Sakarya’da kuvvetli fırtına etkili oldu. Şehrin birçok bölgesinde savrulan ağaç parçaları yollara savrulurken, binanın çatısının bir bölümü de hasar aldı. Rüzgarın şiddetini arttırdığı anlarda sokakta olan vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, Sakarya Valiliği ve AFAD kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa karşı uyarılarda bulunmuştu. Beklenen fırtına ve yağış Sakarya’da etkisini gösterdi. Sokakta olan vatandaşların bazılarının yürümekte zorluk çekmesine sebep olan şiddetli rüzgar bazı bölgelerde ağaç parçalarını yollara savurdu. Adapazarı ilçesi Eser Okul mevkiinde de rüzgar sebebi ile bir binanın çatısında maddi hasar oluştu.