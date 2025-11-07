Sakarya'da sis etkili oluyor
Sakarya'da sabah saatlerinde etkili olan sis, şehrin birçok noktasını etkisi altına aldı. Görüş mesafesinin düştüğü şehirde sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerliyor.
Sakarya’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kent genelinde görüş mesafesini düşürdü. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü şehrin Adapazarı, Erenler, Serdivan ve Arifiye ilçelerinde sis etkisini sürdürüyor. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerliyor.