Sakarya'da sis manzarası

Sakarya genelinde sabah saatlerinde etkili olan sis, şehir merkezinde güzel görüntüler oluşturdu.

Sakarya'da sis manzarası
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya genelinde sabah saatlerinde etkili olan sis, şehir merkezinde güzel görüntüler oluşturdu.

Sakarya’da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü şehrin Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde sis etkisini sürdürüyor. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerliyor. Doğa ile birleşen sis, Aziz Duran Parkında güzel görüntüler oluşturdu.

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