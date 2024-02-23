Sakarya'da sis ve pus uyarısı

Sakarya Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yarın sabah ve gece saatlerinde yer yer etkili olması beklenen sis ve pusa karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilerin neticesinde Sakarya Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yarın sabah ile gece saatlerinde havanın yer yer pus ve sisli olmasının beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Meteorolojiye göre, ilimizin özellikle yüksek kesimlerinin (Cumartesi gece yarısı/sabah saatleri arası) yer yer puslu ve sisli olması beklenmektedir. Olumsuz hava koşullarına karşı (özellikle sürücülerin) dikkatli/tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.