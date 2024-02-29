Sakarya'da sis
Sakarya'da gece saatlerinde başlayan sis, şehir genelinde etkili olmaya devam ediyor.
Sakarya’da gece saatlerinde başlayan sis, şehir genelinde etkili olmaya devam ediyor.
Sakarya’da gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sis, kentte sabahın ilk ışıklarıyla beraber etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü şehrin Adapazarı, Erenler ve Arifiye ilçelerinde sis etkisini sürdürüyor. Sis sebebiyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerliyor.