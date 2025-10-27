Sakarya'da sonbahar güzelliği göz kamaştırıyor
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte ormanlık alanlar sarı, turuncu ve kızılın tonlarıyla adeta bir renk şölenine dönüştü. Bölgede ortaya çıkan eşsiz güzellik havadan görüntülendi.
Sakarya’da sonbahar esintisi yaşanıyor. Akyazı’da sonbaharın gelişiyle Boztepe Mahallesi çevresindeki ormanlık alan, yeşilden kızıla uzanan tonlarıyla göz kamaştıran bir görünüme kavuştu. Sonbaharın sıcak tonları, ormanlık alanda adeta kartpostallık bir manzaraya döndü. Seyrine doyumsuz görüntülerin oluştuğu bölge, dron ile havadan görüntülenerek sonbaharın tüm güzelliklerini gözler önüne serdi.