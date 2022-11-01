Sakarya'da sonbahar güzelliği

Sonbahar'ın getirdiği tonlar ağaçlarda renk cümbüşü oluşturdu. Sakarya ormanlarında oluşan kartpostallık görüntüler ise kendine hayran bıraktı.

Sakarya'da sonbahar güzelliği
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Sonbahar’ın getirdiği tonlar ağaçlarda renk cümbüşü oluşturdu. Sakarya ormanlarında oluşan kartpostallık görüntüler ise kendine hayran bıraktı.

Sonbahar ile birlikte ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı. Sakarya ormanlarında sararan yapraklarıyla oluşan yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu. Kartpostallık karelerin ortaya çıktığı sonbahar güzelliği havadan da görüntülendi.

Sakarya'da sonbahar güzelliği
Sakarya'da sonbahar güzelliği
Sakarya'da sonbahar güzelliği
Sakarya'da sonbahar güzelliği
Sakarya'da sonbahar güzelliği
Sakarya'da sonbahar güzelliği
Sakarya'da sonbahar güzelliği