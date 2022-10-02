Sakarya'da sonbahar manzarası

Sakarya'da yağmurla beraber sararan ağaç yapraklarının zeminde oluşturduğu görüntü kendine hayran bıraktı.

Sakarya'da sonbahar manzarası
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Sakarya’da yağmurla beraber sararan ağaç yapraklarının zeminde oluşturduğu görüntü kendine hayran bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya’da yağış etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerinde başlayan yağmur ile birlikte zemine düşen sararan ağaç yaprakları renkli görüntüler oluşturdu. Aziz Duran Parkı ve şehrin muhtelif bölgelerinde sonbahar kendini göstermeye başladı.

Sakarya'da sonbahar manzarası
Sakarya'da sonbahar manzarası
Sakarya'da sonbahar manzarası
Sakarya'da sonbahar manzarası
Sakarya'da sonbahar manzarası
Sakarya'da sonbahar manzarası
Sakarya'da sonbahar manzarası
Sakarya'da sonbahar manzarası