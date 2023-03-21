Sakarya'da tabancayla vurulan 1 kişi yaralandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde tabancayla vurularak yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. isimli bir kişi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla vurularak yaralandı. Bacağına isabet eden mermilerle yaralanan H.T. bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis konu ile alakalı inceleme başlattı.