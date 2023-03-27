Sakarya'da terör operasyonu: 23 gözaltı
Sakarya'da polis ekiplerince PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya’da polis ekiplerince PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi gayesiyle ile düzenlenen operasyonlarda; PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şahıs ile DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şahıs ve FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetlerine yönelik haklarında yakalama emri bulunan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.