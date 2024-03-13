Sakarya'da trafik kavgası: Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde trafikte çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kısa sürede büyüyen ve tarafların birbirine girdiği olayda 3 kişi, polis ekiplerince karakola götürüldü.

Sakarya'da trafik kavgası: Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde trafikte çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kısa sürede büyüyen ve tarafların birbirine girdiği olayda 3 kişi, polis ekiplerince karakola götürüldü.

Olay, Adapazarı ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte başlayan tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen tarafların tutuştuğu kavgayı, çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırmaya çalıştı. Kalabalığın oluştuğu bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga, daha fazla büyümeden olay yerine gelen ekiplerce sonlandırılırken, kavgaya karıştığı öğrenilen 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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