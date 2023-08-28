Sakarya'da traktör devrildi: Römorktaki 13 kişi yaralandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde devrilen traktör römorkunda bulunan 13 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'da traktör devrildi: Römorktaki 13 kişi yaralandı
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde devrilen traktör römorkunda bulunan 13 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çubuklu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bahçeden çıkan traktörün çukura girmesi neticesinde çektiği ve üstünde 13 kişinin bulunduğu römork devrildi. Kazada 13 kişi hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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