Sakarya'da UTV kazası: 1 ölü

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde devrilen arazi aracı UTV’nin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Yanık Mahallesi köy içi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Halil Topçu kontrolündeki arazi aracı UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen aracın altında kalan ve ağır yaralanan sürücü Halil Topçu, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Topçu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Halil Topçu’nun futbolcu kardeşi İshak Topçu ve yakınları hastaneye akın etti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Topçu’nun cenazesinin yarın Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.