Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu suçlarıyla mücadele çerçevesinde Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Söğütlü ilçesinde ikamet eden E.D. (37) isimli şahsın üzerinde, evinde ve bahçesinde yapılan aramada 2 gram kubar esrar, kavanoz içerisinde 26 gram esrar ve kurutulmaya bırakılmış vaziyette 700 gram skunk ele geçirildi. E.D.’nin ifadesinde uyuşturucuyu Y.S. (50) isimli şahıstan temin ettiğini söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Gözaltına alınan Y.S., skunk maddesini H.D. (54) isimli şahıstan aldığını beyan etti. Bunun üzerine H.D.’nin ikametinde yapılan aramada da 2 bin gram skunk maddesi ele geçirildi. Tamamlanan adli işlemlerin ardından E.D. ve Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.