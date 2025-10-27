Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

Sakarya’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ferizli ve Karasu ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ferizli’de A.Z. (40) isimli şahsın ev ve aracında yapılan aramada 1 kök kenevir bitkisi, 11 kilogram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ve 4 kilogram satışa hazır vaziyette kavanoz içinde kubar esrar ele geçirildi. Karasu’da M.C.Ö. (24) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 57 gram bonzai, satışa hazır vaziyette 2 ayrı poşet içerisinde 5’er gram kubar esrar, yine satışa hazır halde paketlenmiş 5 gram bonzai, 9 adet 7.65 mm çapında fişek ve 2 cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.