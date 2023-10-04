Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince eş zamanlı şekilde 3 ayrı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince eş zamanlı şekilde 3 ayrı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince 3 adrese eş zamanlı şekilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerini sürdüğü öğrenildi.