Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince eş zamanlı şekilde 3 ayrı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince eş zamanlı şekilde 3 ayrı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ve polis ekiplerince 3 adrese eş zamanlı şekilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerini sürdüğü öğrenildi.