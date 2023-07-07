Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda bir ayda 86 kişi yakalandı

Sakarya'da polis ekiplerince Haziran ayı içinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 86 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda bir ayda 86 kişi yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Sakarya’da polis ekiplerince Haziran ayı içinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda 86 şüpheli yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Haziran ayı içinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 86 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 2 kilo 453 gram metamfetamin, 287 gram eroin, 142 gram sentetik uyuşturucu, 138 gram esrar, 106 gram skunk, 99 adet uyuşturucu hap, 3.27 gram kokain, hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca ve 246 adet mermi, 4 ruhsatsız tüfek ve 15 adet kartuş ele geçirildi.