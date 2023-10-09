Sakarya'da uyuşturucu ve asayiş denetimi: 9 tutuklama

Sakarya’da jandarma ekiplerince 2 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ve asayiş denetimlerinde 9 kişi tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen huzur uygulamaları çerçevesinde uyuşturucu ve asayiş denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 464 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 29 gram sentetik uyuşturucu, 40 kök kenevir bitkisi, 2 gram kenevir tohumu, 2 adet ecstacy, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ile bıçak ele geçirildi. Bahse konu olan hususa ilişkin 74 şüpheliye işlem yapıldı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 16 şahıs yakalandı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 kişi de tutuklandı.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 495 araç kontrol edilirken, bunlardan 47’si trafikten men edildi. Alkollü araç kullanan 7 kişiye ise işlem yapıldı.