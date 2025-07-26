Sakarya'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 6 gözaltı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, biri uzun namlulu olmak üzere üç silah ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul’dan Sapanca’ya öncü ve artçı araçlarla uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Sakarya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Yapılan takip neticesinde Sapanca’da belirlenen noktalarda durdurulan iki araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 kalaşnikof tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek, 147 gram kokain, 25 adet sentetik ecza hapı, 1.25 gram skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde İstanbul’dan gelen 5 şüpheli ile Sapanca’da bağlantılı oldukları 1 kişi olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldı.