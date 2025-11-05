Sakarya'da uyuşturucuyla mücadelede metruk binalar denetim altında

Sakarya’da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde polis ekiplerince metruk binalarda denetimler sürüyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce şehir genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede metruk binalarda da denetimler gerçekleştiriliyor. Motorize ve yaya devriyeler tarafından yapılan son kontrollerde, binaların içerisinde kimsenin bulunmadığı, çevrelerinde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı tespit edildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtilerek, metruk binalar ile çevrelerinin kolluk kuvvetlerince düzenli olarak denetlendiği ve kontrollerin kesintisiz devam edeceği ifade edildi.