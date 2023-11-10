Sakarya'da vatandaşlar 09.05'te saygı duruşunda bulundu

10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla saat 09.05'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Sakarya'da vatandaşlar 09.05'te saygı duruşunda bulundu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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10 Kasım Atatürk’ü anma günü dolayısıyla saat 09.05’te tüm Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85. yılında, saatler 09.05’i gösterdiğinde tüm yurtta olduğu gibi Sakarya’da da şehir merkezinde sirenler çaldı, bayraklar yarıya indirildi. Tüm vatandaşlar bulundukları noktada saygı duruşunda bulundu. Görevli polisler ise selam durdu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman