Sakarya'da yağmur ve sis etkili oluyor
Sakarya'da akşam saatlerinde başlayan yağmur ve sis şehrin çeşitli bölgelerinde etkili oluyor.
Sakarya’da akşam saatlerinde başlayan yağmur ve sis şehrin çeşitli bölgelerinde etkili oluyor.
Sakarya’da akşam saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Hava sıcaklıklarının 6 derece ölçüldüğü şehir merkezi ve birçok ilçede sis sebebi ile görüş mesafesi kısaldı. Arifiye, Sapanca, Serdivan ve Erenler ilçeleri başta olmak üzere sisin etkili olduğu bölgede trafikte sürücüler dikkatle ilerliyor.