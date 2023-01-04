Sakarya'da yağmur ve sis etkili oluyor

Sakarya’da akşam saatlerinde başlayan yağmur ve sis şehrin çeşitli bölgelerinde etkili oluyor.

Sakarya’da akşam saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Hava sıcaklıklarının 6 derece ölçüldüğü şehir merkezi ve birçok ilçede sis sebebi ile görüş mesafesi kısaldı. Arifiye, Sapanca, Serdivan ve Erenler ilçeleri başta olmak üzere sisin etkili olduğu bölgede trafikte sürücüler dikkatle ilerliyor.