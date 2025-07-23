Sakarya'da yangın nedeniyle Bilecik istikametine yol kapatıldı, bazı evler tahliye edildi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle D-650 kara yolunun Bilecik istikameti trafiğe kapatıldı. Yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Karaçam ile Nuruosmaniye Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Alevlere havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Ayrıca, D-650 kara yolunun Bilecik istikameti trafiğe kapatılırken, Nuruosmaniye Mahallesi’nde risk altındaki bazı evler tahliye edildi. Güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.