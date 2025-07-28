Sakarya'da yangınlar sonrası temizlik: Ormandan çıkanlar şaşırttı

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası’nda mahalle sakinleri, orman yangınları sonrasında çevre temizliği yapmak için bir araya geldi. Temizlik sırasında cam şişe, teneke kutu, plastik atıkların yanı sıra yatak ve yastık gibi eşyaların bulunması görenleri hayrete düşürdü.

Sakarya’nın farklı bölgelerinde 20 Temmuz’dan itibaren çıkan orman yangınlarının ardından Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylası’nda vatandaşlar, doğaya sahip çıkmak için temizlik çalışması başlattı. Yaklaşık 5 kişilik gönüllü grup tarafından yapılan temizlikte ormanlık alanda cam şişe, plastik, teneke kutu, yatak ve yastık gibi çevreye zarar veren birçok atık toplandı. Mahalle sakinleri, gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşarken duruma tepki gösterdi.

Bölgede küçükbaş hayvan otlatan Ersan Köse, ormanlık alanda gezen hayvanların kırık camların üzerine bastığını ve bu nedenle topalladıklarını söyledi.

"İnsanlar Dikmen Yaylası’na geldiği zaman sadece ayak izlerini bıraksın"

Ormanda çevre temizliği yapan Fedai Arısoy, "Vatandaşlar buraya gelerek kamp yapıyorlar ve çöplerini buraya bırakıyor. Atıklarını ormanın tam içinde bırakan vatandaşlarımız, yangın riskine davetiye çıkarıyor çünkü yangın riski taşıyan bir bölge burası. Bizde orman yangınlarının çıkması sonrasında ‘Çevre temizliği yapalım’ dedik ama görmüş olduğumuz manzara gerçekten içler acısı. İnsanlar Dikmen Yaylası’na geldiği zaman sadece ayak izlerini bıraksın, organik gıdalar bıraksın istiyoruz ama yorgan, yastık ve şişe bırakmasınlar. Tüm kurumlar uyarıyor ama maalesef görmüş olduğumuz manzara kötü" dedi.

"Geliyorlar, geziyorlar, eğleniyorlar ve çöplerini bize bırakıyor"

Ormanlık alanlarda çöplerini bırakan vatandaşlara sitem eden Aydın Ulusoy, "Ciğerlerimiz yanıyor. Şuanda orman yangınları Türkiye için bir baş belası. Devletin gücü yetmez, her yerde orman yangınları var. Şu rezalete bak, şişe bırakmışlar. Bu şişe yangın çıkarabilir. Buraya sadece tatil gayesiyle gelsinler, yesinler, içsinler ama çöplerini de toplayıp atsınlar. Çöpleri biz topluyoruz ve onların çöplerini toplamak zorunda değiliz. Geliyorlar, geziyorlar, eğleniyorlar ve çöplerini bize bırakıyor. Hem tehlike hem de pislik yapıyorlar" diye konuştu.

"Ürünler nasıl marketten alınıyorsa araca koyuluyorsa çöpleri de aynı şekilde araca koyulabilir"

Bölgede hayvan otlatan Ersan Köse ise "Ormanlık alana atılan şişe illaki kırılıyor ince yapısından kaynaklı olarak ve koyunların ayağını kesiyor. Vatandaşlar poşet atıyor ve içinde kalan yemekleri yemeye çalışan koyunlar poşetleri yutuyor. Poşetler hayvanı tıkıyor, hasta oluyor ve ölüyorlar. Koyunlar topal değil, ormana atılan cam kırıkları ayaklarını kesiyor. Vatandaşlar ormanlık alana teneke atıyor ve hayvanlar onu bile yemeye çalışıyor. Bu ürünler nasıl marketten alınıyorsa araca koyuluyorsa çöpleri de aynı şekilde araca koyulabilir ve çöp kutusuna atılabilir" şeklinde konuştu.