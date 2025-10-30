Sakarya'da yeşil geleceğe katkı: 22 bin fidan toprakla buluştu

Ülkemizde son yıllarda yaşanan orman yangınları sebebiyle azalan yeşil alanların yeniden kazanılmasına katkı sağlamak amacıyla, Sakarya Valiliği koordinesinde "Güvenlik-İş Sendikası Hatıra Ormanı" oluşturuldu. 22 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ile Güvenlik-İş Sendikası arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Adapazarı, Söğütlü ve Kaynarca ilçelerinde toplam 22 bin fidan toprakla buluşturuldu. Doğal yaşamın korunması, çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması hedefiyle hayata geçirilen proje, sendika üyelerinin katkı ve destekleriyle gerçekleştirildi. Protokol, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu ile Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı tarafından imzalandı.