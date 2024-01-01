Sakarya'da yılın ilk günü feci kaza

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yeni yılın ilk gününde alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırımdaki kadına çarptı. 43 yaşındaki Serpil Sezer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen M.F.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, ilk önce kaldırımdaki Serpil Sezer’e (43), daha sonrasında aydınlatma direğine çarparak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.