Sakarya'da yılın ilk karı yüksek kesimleri beyaza bürüdü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında 2024 yılının ilk karı Sakarya'nın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında 2024 yılının ilk karı Sakarya’nın yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Bu çerçevede, 2024 yılının ilk karı Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nin yüksek kesimleri ile bin 725 rakımlı yaylasını kısa sürede beyaza bürüdü.