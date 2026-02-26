Sakarya'da yüksek kesimlerde kar, şehir merkezinde yağmur etkili oldu
Sakarya'da şehir merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.
Şehir merkezinde yağış etkisini gösterirken, yüksek rakımlı bölgelerde günler önce başlayan kar yağışı devam ediyor. Yağışla birlikte yeşil alanlar beyaza bürünürken, ortaya çıkan manzaralar görsel şölen oluşturdu. Kar yağışını gören vatandaşlar manzarayı ilgiyle takip etti.