Sakarya'da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı

Sakarya'ya yılın ilk karı düştü, Hendek ilçesinde bulunan şehrin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası beyaza büründü.

Sakarya'da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı
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EditörEditör
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Sakarya’ya yılın ilk karı düştü, Hendek ilçesinde bulunan şehrin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası beyaza büründü.

Meteorolojinin uyarısıyla birlikte Sakarya’da 2023’ün ilk karı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. İl genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası’nda gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Sabah saatlerine kadar devam eden yağış, bölgeyi beyaza bürüdü.

Sakarya'da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı
Sakarya'da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı
Sakarya'da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı
Sakarya'da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı