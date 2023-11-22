Sakarya'daki bisiklet yolları temizlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde rahat ve güvenli sürüş için bisiklet yollarını belirli aralıklarla temizliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve kolay hale getirmek için rutin çalışmalar yürütüyor. Şehrin genelindeki bisiklet yolları güvenli sürüş için sürekli olarak temizleniyor. Büyükşehir’in saha ekipleri özellikle kent merkezinde kirlenen, çamurlanan yolları temizliyor. Son olarak Adapazarı, Serdivan ve Erenler’de bulunan tüm bisiklet yolları fırçalandı ve hijyen malzemeleriyle temiz hale getirildi.