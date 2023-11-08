Sakarya'daki skandal olay için savcılık harekete geçti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir grup gencin ineğe alkol içirdiği görüntülerin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi’nde hayvan alım satımı yaptıkları öne sürülen grup, bir büyükbaş hayvana zorla alkol içirerek eziyet etti. Şahıslar o anları cep telefonuyla kayda alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

“İvedi olarak soruşturmaya başlanıldı”

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim ve Basın Sözcülüğü Bürosundan yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın kuruluşlarında ilimiz Akyazı ilçesinde bir grup genç tarafından büyükbaş hayvana eziyet edildiği hususunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. Basın yayın kuruluşlarında bahse konu haberlerin yer alması üzerine olayın Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç teşkil etmesi nedeniyle ivedi olarak soruşturmaya başlanılmış, soruşturma çerçevesinde verilen talimatlar doğrultusunda olaya ilişkin gerekli araştırma yapılarak, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler E.B., İ.A. Ö.B. ve R.B.’nin yakalanıp mevcutlu olarak Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı verilmiş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne de idari yönden gereğine tevessül edilmesi hususunda gerekli bilgilendirme yapılmıştır” denildi.