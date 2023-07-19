Sakarya'daki trafik kazaları KGYS'de

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya'daki trafik kazaları KGYS'de
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Sakarya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya’da Haziran ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.