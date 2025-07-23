Sakarya'daki yangınlardan 2'si kontrol altında, Geyve'ye müdahale sürüyor

Sakarya’nın Geyve, Söğütlü ve Kaynarca ilçelerinde bugün çıkan 3 ayrı orman yangınından ikisinin kontrol altına alındığı, Geyve’deki yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gün içinde farklı noktalarda meydana gelen yangınlara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, orman yangınlarına dakikalar içinde ulaşılarak müdahale edildiği, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Büyükşehir’in birçok biriminde görev alan ekiplerin, tanker, iş makinesi ile itfaiye araçlarıyla seferber olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, zor bir gün yaşandığını belirterek, itfaiye ekiplerinin, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde yangınlara müdahale ettiğini kaydetti.

"Müdahale gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz"

Alemdar, yangınların zaman ve mevkilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"12.40’ta Geyve Nuruosmaniye’de, 13.45’te Söğütlü Beylikkışla’da ormanlık alanda ve 14.51’de Kaynarca Sabırlı Mahallesi makilik alanda çıkan çıkan yangınlara itfaiye ekiplerimizin, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerimizin koordinesiyle müdahale gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz"

Kaynarca Sabırlı ve Söğütlü Beylikkışla’daki yangınların kontrol altına alındığını ve soğutma işlemlerinin devam ettiğini aktaran Alemdar, Geyve’nin Nuruosmaniye Mahallesi’ndeki yangına havadan ve karadan müdahalenin ise sürdüğünü vurguladı.

Ekiplerin, Nuruosmaniye’deki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.