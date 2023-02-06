Sakarya'dan 43 iş makinası deprem bölgesine çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile birlikte Kahramanmaraş ve bölge şehirlerde meydana gelen depremin ardından 43 iş makinasını bölgedeki enkaz çalışmalarına katılmak için yolcu etti. Yüce, “İnşallah bu acı felaketin hep birlikte üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Araçlarımız yola çıktı. İnşallah en kısa sürede ulaşarak çalışmalara katılacaklar” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, merkezi Kahramanmaraş olan ve farklı şehirlerde de yıkıma yol açan depremin ardından bölgeye yönelik yapılan çalışmaları koordine ediyor. Sabah saatlerinde ilk olarak İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan arama kurtarma ekiplerini saha çalışmaları için bölgeye uğurlayan Başkan Yüce, enkaz kaldırma çalışmalarına destek olması için toplamda 43 iş makinasını da Kahramanmaraş’a yolcu etti.

Tüm imkanları seferber ettiklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Ülkemizin böylesine üzücü bir felaketle karşı karşıya kalması hepimizi derinden yaraladı. Canlarımızı yitirdik, yaralılarımız var. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimiz var. Bu acıyı en iyi biz anlarız. Tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bugün ülke olarak tek vücut olduk. Rabbim beterinden korusun, ülkemize ve milletimize böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Yüce, günün ilk ışıklarıyla birlikte Büyükşehir arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdiklerini ifade ederek, “Mobil yardım tırımız, arama kurtarma köpeklerimiz ve ekip arkadaşlarımız yola çıktılar. Ayrıca hemşehrilerimizin katkılarıyla destek kampanyamızı başlattık. Tırlarımızı yüklüyoruz. Vatandaşlarımızı SASKİ Teknik Birimlere yardımlarını ulaştırmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı sahasında hazırlanan iş makinalarını da bölgeye yolcu ettiklerini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Kamyon, JCB, paletli ekskavatör, kazıyıcı gibi 43 farklı aracımız bölgedeki enkaz çalışmalarına yardımcı olmaları için yola çıktı. İnşallah bu acı felaketin hep birlikte üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız” şeklinde konuştu.