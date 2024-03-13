Sakarya'dan akıllara durgunluk veren görüntüler

Sakarya'da motosiklet üstünde motosiklet taşıyan sürücü ile motosikletin üstünde yatarak hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan kişi kameralara yansıdı.

Sakarya'dan akıllara durgunluk veren görüntüler
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakarya’da motosiklet üstünde motosiklet taşıyan sürücü ile motosikletin üstünde yatarak hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan kişi kameralara yansıdı.

Sakarya’da akıllara durgunluk veren iki ayrı görüntü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. Bir görüntüde D-100 kara yolunda bir kişinin motosiklet üstünde motosiklet taşıdığı görülüyor. Cep telefonu kamerasına yansıyan bir diğer görüntüde ise sürücünün motosikletin üstünde yatarak hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydığı anlar yer alıyor.

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