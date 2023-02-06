Sakarya'dan deprem bölgesine destek

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanlara yardım için Sakarya’dan 15 personel, 2 enkaz arama kurtarma ve 1 kadavra köpeği ile mobil yardım tırı bölgeye gönderildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli olan ve 10 şehirde yıkıma sebep olan deprem sonrası itfaiye merkezine hareket etti. Sakarya’nın komuta merkezinde afetle ilgili görevli daire başkanı ve ekiplerle bir araya gelen Başkan Yüce, arama kurtarma ekiplerinin bölgede görevlendirilmek üzere hazır olması için talimat verdi. Bu çerçevede Sakarya’dan deprem bölgesine 15 personel, 2 enkaz arama kurtarma ve 1 kadavra köpeği ile mobil yardım tırı bölgeye gönderildi.

“Çok değişik bir depremle karşı karşıyayız, 10 il etkilendi”

Bölgeye gitmek için hazırlıklarını yapan Sakarya Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı K9 Köpekli Arama Birim Amiri Murat Akbaş, “Türkiye’nin gerçeğidir deprem. Biz 24 saat hazırız Sakarya itfaiyesi olarak ama şöyle bir durum var. Çok değişik bir depremle karşı karşıyayız. 10 il etkilendi ve ciddi yıkımlar var. Milletimizin başı sağ olsun başta inşallah tez zamanda arama kurtarma çalışmaları başladı biz de onlara katılacağız ve biz de onlara katılıp kurtarabildiğimiz kadar insan kurtaracağız” dedi.