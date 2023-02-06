Sakarya'dan deprem bölgesine yardım eli

SAKARYA (İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrasında Sakarya'daki vatandaşlar, depremzedelere göndermek üzere erzak ve eşya yardımında bulunuyor.

Sakarya'dan deprem bölgesine yardım eli
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

SAKARYA (İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrasında Sakarya’daki vatandaşlar, depremzedelere göndermek üzere erzak ve eşya yardımında bulunuyor.

Koliler içine konulan yardım eşyaları Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ biriminde toplandıktan sonra deprem bölgelerine gönderilmek için hazır hale getiriliyor. Ayrıca başlatılan kan bağışı içinde vatandaşlar Kızılay kan bağışlama çadırı ve tırları önünde kuyruk oluşturuyor.

Sakarya'dan deprem bölgesine yardım eli
Sakarya'dan deprem bölgesine yardım eli
Sakarya'dan deprem bölgesine yardım eli
Sakarya'dan deprem bölgesine yardım eli
Sakarya'dan deprem bölgesine yardım eli
Sakarya'dan deprem bölgesine yardım eli