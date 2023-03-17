Sakarya'dan İskenderun'a kardeşlik treni: 40 konteyner daha yola çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay İskenderun’da kurulacak ‘Sakarya Kardeşlik Kenti’ için konteynerlerin ikinci kısmı uğurlandı. Sakarya, kardeş kentlere gönderdiği ‘kardeşlik trenini’ her geçen gün büyütüyor. Başkan Yüce, “Geçen hafta 40 konteyneri bölgeye göndermiştik. Bugün 40 konteyner daha uğurluyoruz. İnşallah kardeşlik kentlerimizde dışarıda kimseyi bırakmayacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay İskenderun’da kurulacak konteyner kent için hazırlanan konteynerlerin yenileri yola çıktı. 250 konteynerden oluşacak ‘Sakarya Kardeşlik Kenti’nde depremzedelerin konaklayacağı konteynerlerin ilk kısmı olan 40 konteyner geçen hafta yola çıkmıştı. Bugün de 40 konteyner daha Arifiye Tren Garı’ndan uğurlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliği yaptığı programda AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, oda ve STK başkanları, ilçe başkanları, iş insanları, muhtarlar, Arifiye Gar Müdürü Ömer Faruk Korkmaz, TCDD yetkilileri, Büyükşehir bürokratları ve vatandaşlar yer aldı. Yüce, konteynerleri tek tek inceleyerek, hayırlara vesile olmasını temenni etti.

“İskenderun konteyner kent için 40 konteyner daha yola çıktı”

Sakarya’dan İskenderun’a 40 konteyner daha gönderdiklerini ifade eden Başkan Yüce, “250 konteynerlik kardeşlik kenti için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İçerisinde çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezinin yer aldığı konteyner kentimizi hızla tamamlıyoruz. Kendi imkânlarımızla çalışmalarına devam ettiğimiz İskenderun konteyner kentimize iş insanlarımızın ve STK’larımızın da desteği var. İskenderun’a kuracağımız 250 konteynerlik kardeşlik kentimiz için ilk 40 konteynerlerimizi geçen hafta trenlerle uğurladık. Bugün de burada 40 konteynerimizi göndermek için toplanmış bulunuyoruz. Bu 40 konteynerin yanında 150 adet soba, 1 tır (odun-kömür-su) gönderiyoruz. Gönderdiğimiz yardımlarla, konteynerlerle, kardeşlik kentleriyle dışarıda kimseyi bırakmayacağız inşallah” dedi.

“300 araç 600 personel”

Depremin olduğu 6 Şubat’tan bu yana yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak; vatandaşlarımızın ve iş insanlarımızın destekleriyle afet bölgesine 200’ü aşkın destek tırı gönderdik. Ayrıca; itfaiye aracı, iş makinesi, mobil hizmet aracı, binek araçlar, cenaze nakil araçları, mobil cenaze yıkama aracı, yardım aracı, 4x4 araçlar, su tankerleri olmak üzere 300’ü aşkın araç ve 600’e yakın personelimiz depremin yaşandığı andan hemen sonra bölgeye gitmek üzere yola çıktı ve peyder pey depremden etkilenen bölgelere ulaştı” diye konuştu.

“Maraş’a 50 konteynerlik iş merkezi”

Başkan Yüce, “Kahramanmaraş’ta merkezde 120 şebeke hattı-abone hattı tamiri ve enkaz abone hattı körleme çalışması ve 20 adet konteyner içmesuyu bağlantısını gerçekleştirdik. Ayrıca Kahramanmaraş’ta depremzede esnaflarımız için 50 konteynerden oluşan iş merkezi kuruyoruz. Yine 5000 kişiye hizmet eden çamaşırhane hizmetimizde devreye girdi” şeklinde konuştu.

“Adıyaman Altınşehir’de 400 konteynerlik kent”

Yüce, “Afet bölgesinde yürütülen hasar tespit çalışmalarına inşaat mühendisi ve teknikerlerden oluşan 10 kişilik uzman ekibimizle AFAD koordinasyonunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla 500 binanın hasar tespitini gerçekleştirdik. “Sizi En İyi Biz Anlarız” diyerek Adıyaman’da 400 konteynerlik kardeşlik kentimizde öncelikle; SASKİ eliyle bölgenin altyapısı, içme suyu ve atık su çalışmalarını başarıyla tamamladık. İş insanlarımızın ve STK’ların destekleriyle konteyner kentimizin çalışmalarına başlamıştık. Çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezinin yer aldığı konteyner kentimizi hızla tamamladık” ifadelerini kullandı.

“Aşevi ile günlük 5 bin depremzedeye sıcak yemek”

Başkan Ekrem Yüce, “Hatay Antakya’ya veteriner ekiplerimizi gönderdik. Mama, ilaç, kafes, tıbbi malzeme gibi ekipmanlarla gönderdiğimiz profesyonel ekibimiz; enkaz altından kurtarılan hayvanların cerrahi müdahalesi ve bakımını yaparak ihtiyaçlarını karşılıyor. Günde ortalama 300 hayvanı muayene ederken 20 evcil kediyi ise çipli hayvan sisteminden sahiplerine kavuşturuyor. Sakarya Mahallesinde kurduğumuz Aşevi ve Mobil Hizmet Aracı sayesinde binlerce depremzedeye günün her saatinde hizmet veriyoruz. 3 öğünde 5 bine yakın depremzedeye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Depremin izlerini silmek için çalışmalarımıza devam ederken çocuklarımızı unutmuyoruz ve onlar içinde oyun parkları kuruyoruz” dedi.