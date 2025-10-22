Sakarya'dan Jandarma Komutanı Çelik'e Ziyaret

Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya ve yönetim kurulu üyeleri, Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kooperatif Başkanı Turgay Sakarya’ya yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyaret, samimi bir atmosferde gerçekleşti. Görüşmede, ilçede yürütülen güvenlik hizmetleri, kırsal bölgelerde sürdürülen tarımsal faaliyetler ve kurumlar arası iş birliği konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Başkan Sakarya, Binbaşı Burak Çelik’e yeni görevinde başarılar dileyerek, “Silivri’nin huzuru ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatımıza teşekkür ediyor, Sayın Komutanımıza görevinde üstün başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.