Sakarya'dan teşekkür çıkarması: 'El ele verip Sakarya'yı güzel yarınlara götüreceğiz'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz öncülüğündeki AK Parti Sakarya heyetiyle birlikte yatırım programına alınan "Kampüs-Çarşı Tramvay Hattı" projesi için Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bir dizi ziyaret için Ankara’ya gitti. Bir süre önce yatırım programına alınan "Üniversite Kampüsü-Çarşı Hattı" tramvay projesi üzerinde yoğun çalışma yürüten Ulaşım ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu makamında ziyaret eden Başkan Yüce, Sakarya’nın önemli bir ihtiyacına cevap verildiği için minnet duygularını ifade etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık ile Ak Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever eşlik etti.

Yüce, yapılan ziyarette "birlik ve beraberliğe" vurgu yaparak projenin hayata geçirilmesi adına emeği geçen Bakan Uraloğlu’na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’a ve AK Parti heyetine özel teşekkürlerini iletti. Yüce, "Sakarya’mız için çok güzel bir haberi, bir süre önce sayın bakanımız verdi. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızın talebine cevap vermek için hazırladığımız raylı sistem projemizin kampüs-çarşı etabı yatırım programına alındı. Memleketimizin hasretle beklediği proje üzerinde sayın genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz ve il başkanımız da büyük bir destek gösterdi. Teveccüh gösteren ve hayırlı bir işe vesile olan sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu projeyle Sakarya ulaşımda yepyeni bir sayfa açacak ve standartlarını üst seviyeye taşıyacak. İnşallah birlik ve beraberlik içinde, vatandaşımızla el ele verip Sakarya’mızı güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.

Başkan Yüce, daha sonra tramvay projesiyle ilgili hazırlanan dosyayı Bakan Uraloğlu’na takdim etti. Teşekkür ziyaretine katılan heyet daha sonra günün anısına fotoğraf çekildi.