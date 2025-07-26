Sakarya-Düzce sınırındaki yangın bölgesi havadan görüntülendi

Sakarya-Düzce sınırında çıkan orman yangını, helikopter ve dron ile görüntülendi.

Yangın, Düzce-Sakarya sınırında ormanlık alanda çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Düzce ve Sakarya’dan çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Karadan müdahalenin yanı sıra bölgede yangın söndürme helikopterleri de çalışmaya destek veriyor. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan helikopterden çekilen görüntülerde, yanan alanlar gözler önüne serildi. Anadolu Otoyolu’nun üst kısmında bulunan ormanlık alandan yükselen dumanlar dron ile görüntülendi.