Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na Nejdet Karaca atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na, Iğdır İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca atandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na Nejdet Karaca atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na, Iğdır İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 42 ilin jandarma komutanlıklarına atamalar yapılırken, birçok kaymakam ve vali yardımcısının da görev yerleri değişti. Kararnameye göre Sakarya İl Jandarma Komutanlığına, Iğdır İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca atandı. Sakarya İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu ise genel komutanlık emrine alındı.

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