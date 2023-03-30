Sakarya İl Müftülüğüne, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık atandı

Sakarya İl Müftüsü iken yaş haddinden dolayı emekli olan Hasan Başiş’in yerine Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın farklı kademelerinde 36 yıl boyunca görev alan Hasan Başiş, il müftüsü olarak görev yaptığı Sakarya’da yaş haddini tamamlayarak emekli oldu. Bu çerçevede Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameyle Başiş’in yerine Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık atandı.