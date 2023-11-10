Sakarya İmam Hatip Lisesi açılış için gün sayıyor

Yapımında sona gelinen Sakarya İmam Hatip Lisesi’nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 48 derslikten oluşan yeni eğitim külliyesinde açılış için geri sayıma geçtiklerini ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Çark Caddesi üzerinde yapımı devam eden İmam Hatip Lisesi’nde incelemelerde bulundu. Şehrin yeni eğitim külliyesi olacak projede toplamda 48 derslik bulunurken, binanın tamamlanmasıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tamamen deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılan lise, şehrin geleneksel mimarisinin izlerini taşırken, aynı zamanda teknolojik alan başta olmak üzere birçok alanda modern bir yapıya sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Son olarak alanda incelemelerde bulunan Başkan Yüce, çalışmalarda sona gelindiği ve yakın zamanda açılışının gerçekleştirileceğini belirtti.

“Geleceğin Türkiye’sine güçlü nesiller yetiştireceğiz”

İnşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Başkan Yüce, süreçte sona gelindiğini ifade ederek, “Geleceğin Türkiye’sine güçlü nesiller yetiştirecek yeni İmam Hatip Lisemizde, attığımız adımla bugün oldukça gurur ve mutluluk verici bir noktada olduğumuzu görüyorum. Şehrimizde eğitim alanında oldukça önemli bir role sahip olacak yeni eğitim külliyemizin yapımını tamamlanmak üzereyiz. Hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle Sakarya’mıza kazandırdığımız bu eğitim külliyesinin açılışını inşallah yakında hep birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Çalışmalar hızla tamamlanıyor”

İnşaat ile ilgili teknik bilgileri de paylaşan Başkan Yüce, “Çalışma arkadaşlarımızın hummalı çalışmasıyla artık çevre düzenlemesine geçmiş bulunuyoruz. Korkuluklar takılıyor ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Eksikler tamamlanıyor, ince işçilikler bir yandan sürüyor. İnşallah yakın zamanda da geriye kalan küçük eksiklerimizi bitirerek binamızı tamamlayacağız” şeklinde konuştu.