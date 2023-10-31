Sakarya'nın acil durumlara müdahale yeteneği gelişiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin dört bir yanında afet ve acil durumlarda hayatların kurtarılması için teorik ve uygulamalı eğitim alan 250 vatandaşa katılım belgeleri Ekrem Yüce tarafından takdim edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında kaza, afet, felaket durumlarında hayatların kurtarılması için müdahale edebilecek bilgili, deneyimli ve eğitimli insan yetiştirilmesi adına projelerini genişletiyor. Büyükşehir, bu çerçevede şehirde ilk yardım eğitimine sahip kişi sayısının artırılması ve acil-afet durumlarında aksiyon kabiliyetinin artırılması için yılın her döneminde kurslar veriyor. İlk yardım kurslarının sonuncusuna 250 vatandaş başvurdu. Büyükşehir’in uzman ekipleri, hayatların kurtarılması için vatandaşlara müdahale ve yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili uygulamalı ve teorik eğitim verdi. Başkan Yüce, Sakarya’da ilk yardım bilincini ve acil durumda müdahale yapabilecek nitelikli insan sayısını artırmak istediklerini ifade etti. Yüce, "Hayati bir öneme sahip olan ilk yardım konusunda; Eğitimlere katılan 250 hemşerimiz artık kaza anında ilgili müdahaleyi edebilecek kabiliyete sahiptir. Bunun gerçekleşmesine katkı sağlamak bizlere ayrıca mutluluk vermektedir. ‘İlk Yardım Hayat Kurtarır’ diyerek bu eğitimlerimizin önemini tekrar vurguluyoruz. İlk yardım konusunda eğitimli bir insan ister evinde olsun ister işinde olsun fark etmeden herhangi bir kaza anında yardımcı olabilir" dedi.